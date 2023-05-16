Огурцы для открытого грунта: 100% результат без теплиц от опытного садовода

Ухажёр, выносливый, урожайный гибрид. На мощных кустах появляются крупные, ровные плоды с тонкой кожицей, не склонны к образованию пустот.

Устойчивы к распространённым огуречным болезням, к корневым гнилям, к ложной и настоящей мучнистой росе. Огурцы нужно во время собирать, так как способны перерастать.

Они покрыты бугорками с белыми шипами, собирать лучше в перчатках, так колючие. Хороши для маринования и консервирования.

Фен Шуй – славится своей стойкостью к заболеваниям. Его зеленцы начинают созревать спустя 45-48 дней после появления ростков. Не рекомендуется срывать раньше времени, поскольку они не будут ароматными и столь хрустящими. Имеет хороший вкус, который не меняется даже после различных видов переработки.

Феникс, пчёлоопыляемый гибрид, только хорошо плодоносит в открытом грунте. Устойчив ко многим заболеваниям. Стебли не прекращают своего роста в течении всего сезона. Огурчики имеют небольшие бугорки с белыми шипами, приятный освежающий вкус без горечи.

Первые зеленцы поспевают спустя два месяца и продолжают плодоносить до самых заморозков. Неприхотлив в уходе, вынослив, устойчив к вредителям и болезням.

Мальчик с пальчик, можно выращивать, как в открытом грунте, так и в теплице. Кожица у зеленцев плотная, но при этом никак не назвёшь грубой.

В мякоти присутствуют мелкие семена, при употреблении отлично хрустят и обладают приятным ароматом. Не горчат. Огурцы способны переносить непогоду, не подвержены к распространённым огуречным болезням.