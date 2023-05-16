Сорос известен не под своим именем это продуманный псевдоним

При рождении его звали Дьёрдь Шварц. Мальчик появился на свет 12 августа 1930 года в Будапеште в семье венгерских евреев.

Его отец Тивадар Шварц был адвокатом, специалистом по языку эсперанто.

В Первую мировую войну он воевал в рядах австро-венгерской армии и попал в русский плен, откуда бежал. Потом женился на Эржебет Суц — дочери владельца текстильного магазина.

В 1936 году, когда гонения на евреев в венгерском обществе стала усиливаться, они сменили фамилию Шварц на венгерскую Шорош.

«Сорос пережил нацистскую оккупацию 1944–1945 годов, в результате которой было убито более 500 тысяч венгерских евреев. Его собственная еврейская семья выжила, получив фальшивые документы, удостоверяющие личность, скрывая свое происхождение и помогая другим делать то же самое», — говорится на официальном сайте Джорджа Сороса.

В 1947 году Шороши эмигрировали из коммунистической Венгрии в Великобританию, где и стали Соросами.