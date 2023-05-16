От поддержки Саакашвили до смещения Буша-младшего: в чем еще обвиняли Сороса

Когда в 2003 году во время «революции роз» был свергнут президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и к власти пришел Михаил Саакашвили, соросовское «Открытое общество» поддерживало некоторые НПО и политических деятелей, участвовавших в революции.

Один из членов кабинета Саакашвили Александр Ломая был исполнительным директором грузинского отделения «Открытого общества».

Сам Сорос утверждал, что его роль в политических процессах Грузии была «сильно преувеличена».

Второй случай произошел в 2004 году, когда Сорос переключился на американскую политику. Он пожертвовал $27 млн на кампанию против президента Джорджа Буша — младшего.

Сорос назвал работу по смещению Буша «центральным делом» своей жизни. Лозунг хозяина Белого дома «с нами или против нас» после терактов 11 сентября напоминал ему «риторику нацистов».

«С тех пор антисоросовские теории заговора то появлялись, то исчезали по обе стороны Атлантики и по всему миру.

В 2011 году Сороса обвинили в финансировании левого движения „Оккупируй Уолл-стрит“, возникшего после финансового кризиса в США.

Сорос давал деньги некоему „Центру приливов“, который, в свою очередь, финансировал более мелкие группы.

Например, центр спонсировал рекламщиков, которые изготовили плакат с изображением балерины верхом на быке», — отмечают американские журналисты.