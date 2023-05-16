Джордж Сорос «Наводнил Европу беженцами»

В 2015 году Соросу объявил войну его бывший стипендиат — консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тогда сотни тысяч беженцев хлынули из Сирии в Европу, и Орбан обвинил в кризисе американского финансиста.

В Будапеште заявили о существовании «плана Сороса» по наводнению Европы мигрантами к 2017 году.

На борьбе с Соросом сосредоточилась предвыборная кампания Орбана, которую тот выиграл. В 2018 году правящая партия «Фидес» приняла закон «Стоп Сорос», добившись закрытия соросовского Центрально-Европейского университета в Будапеште.

В США Сорос бросил вызов другому консервативному политику, также противнику мигрантов Дональду Трампу. На президентских выборах 2016 года Сорос пожертвовал $16 млн группам, поддерживающим соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

«И с тех пор так и повелось: миллиардера обвиняют буквально во всем. Нередко его критика принимает явный антисемитский окрас.

Сороса критикуют за деньги, которые он реально дает, но также и за деньги, которые он никогда не давал и никогда не собирается давать. Сороса-донора критикуют по всему миру, но также критикуют и Сороса-призрака.

И отделить правду от вымысла уже невозможно», — заключает BuzzFeed News.