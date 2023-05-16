Что делать, если туя начала желтеть, как избежать ошибок

Она также как и ель является источником приятного хвойного запаха и выделяет в воздух полезные вещества.

Однако и это дерево иногда может преподнести огороднику неприятный сюрприз.

Туя может начать желтеть.

Это связано с тем , что некоторым разновидностям этого дерева свойственно менять цвет перед наступлением зимы.

Впрочем, существуют и другие причины, например: изменение цвета может быть при неправильном поливе и недостатке полезных веществ в почве, или в отказе использовать средства для борьбы с вредителями.

Как решить эту проблему.

Принимать меры нужно сразу в тот момент когда стали заметны первые признаки пожелтения.

Сначала нужно проверить дерево на повреждение веток, если они есть нужно их убрать, после чего обработать средствами для укрепления иммунитета.

Если дерево молодое возможно его нужно пересадить, возможно ошибка заключается в неправильно выбранном месте.

При пересадке необходимо проверить корни на наличие гнили и удалить ее.