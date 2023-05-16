В XX веке австралийцы выпустили их в дикую природу. И в местных пустынях верблюды быстро расплодились.

В Саудовской Аравии же верблюдов остро не хватает. Тут это не только национальный символ, но и одно из любимых блюд - местное население любит верблюжье мясо.

в Австралии запрещено добывать песок на побережье рек и океанов, так как это нанесет удар по водным ресурсам страны, песок добывает не на побережье, а в пустыне внутри страны.

И этот песок - прекрасного качества для стройки.

Как же так получается?

Дело в том, что центральная часть Австралии тоже когда то была покрыта водой. Там и соленые почвы остались от древнего моря.

При таянии льдов часть центральной Австралии тоже уйдет под воду, и это будет выглядеть примерно так:

Песок в центральных районах Австралии так и сохранил свое качество. Это типичный пляжный песок, который был отшлифован водой за миллионы лет.