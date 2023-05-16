Главный дипломат ЕС предостерегает от обхода санкций за счет топлива из Индии

«Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и изготавливаются из российской нефти, это, безусловно, означает обход санкций, и государства-члены должны принять меры», — заявил Financial Times главный дипломат ЕС.

В ходе западного нефтяного эмбарго против России Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Доступ к дешевой российской нефти увеличил производство и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, позволив им конкурентоспособно экспортировать нефтепродукты в Европу и захватить большую долю рынка.

Отметим, что Евросоюз и сам неплохо «нагревает руки» на производимых им же самим ограничениях. Страны ЕС реэкспортируют российский СПГ в Китай из-за дороговизны логистики через Северный морской путь, ввиду дороговизны эксплуатации ледоколов.

Кроме того, такие страны, как Греция, являются крупнейшими поставщиками услуг танкерных перевозок углеводородов в мире.