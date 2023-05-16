Весной абрикосам нужно уделить повышенное внимание

Санитарную обрезку абрикосовых деревьев нужно провести до начала сокодвижения. Удаляются сухие, больные и поврежденные ветки, у молодых деревьев проводится формирующая, а у старых - омолаживающая обрезка.

С кроны деревьев можно удалять не более половины скелетных ветвей. Все срезы необходимо обработать садовым варом с добавлением дезинфицирующих средств.

После обрезки ствол и скелетные ветви обрабатываются известковым раствором. Для этого 1 кг извести разводится в 8 л воды, в раствор добавляется 200 г медного купороса, и можно приступать к побелке деревьев.

Следующий этап - подкормка абрикосов. Их нужно опрыскивать раствором мочевины до появления почек (на 10 л воды идет 700 г мочевины).

Когда стоит сухая погода, абрикосы необходимо поливать 2 раза в неделю. На один саженец уходит одно ведро воды.

Чтобы сорняки не отнимали у молодых саженцев питательные вещества, нужно своевременно от них избавляться.