Полив растений при добавлении кефира: результат превзойдет все ожидания

В состав кисло-молочного продукта входят полезные вещества, способные значительно повысить урожай самых разных культур.

Кефир - защитник растений от многих болезней, включая грибок. Продукт отпугивает многих вредных насекомых.

Компоненты напитка обеспечивают растениям рост. Также эффективен он в борьбе с пустоцветом.

Почва, политая кефиром, считается более плодородной.

Несмотря на все плюсы такого полива, нужно учесть 2 момента. Нельзя допустить передозировку кисломолочным продуктом, а также краткосрочность этого метода.

Запомнить рецепт чудо-коктейля и применять его - способ соблюдать чувство меры. На 200 мл напитка берут 50 гр живых дрожжей и ложку сахара.