Полив растений при добавлении кефира: результат превзойдет все ожидания

В состав кисло-молочного продукта входят полезные вещества, способные значительно повысить урожай самых разных культур.
Кефир - защитник растений от многих болезней, включая грибок. Продукт отпугивает многих вредных насекомых.
Компоненты напитка обеспечивают растениям рост. Также эффективен он в борьбе с пустоцветом.
Почва, политая кефиром, считается более плодородной.
Несмотря на все плюсы такого полива, нужно учесть 2 момента. Нельзя допустить передозировку кисломолочным продуктом, а также краткосрочность этого метода.
Запомнить рецепт чудо-коктейля и применять его - способ соблюдать чувство меры. На 200 мл напитка берут 50 гр живых дрожжей и ложку сахара.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__