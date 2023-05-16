Путин подарил знаменитую икону Русской православной церкви

По данным Московского патриархата, Путин принял решение передать икону Троицы Андрея Рублева «в ответ на многочисленные требования православных верующих».
Этот шаг подчеркивает растущее политическое влияние церкви в России.
Образ святого, на котором изображены три ангела за столом, датируется 15 веком.
Влияние Русской православной церкви в стране значительно возросло с началом СВО.
Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл поддержал операцию и призывает верующих поддержать его.
Со своей стороны, Путин в апреле приветствовал «консолидирующую» роль церкви в российском обществе и прежде всего для молодежи в то время, когда страна сталкивается с «серьезными проблемами».