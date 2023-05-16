В Беларуси отменена отсрочка от армии для обучающихся за границей студентов

Белорусская газета "Беларусь Сегодня" в своем официальном телеграм-канале сообщает о том, что студенты-граждане РБ, которые получают образование за границей, больше не будут иметь право на получение отсрочки от прохождения срочной военной службы.

Исключение составят лишь те, кто получает высшее образование за пределами Республики Беларусь по направлению от государственных органов или в рамках государственных программ.

"На отсрочку могут рассчитывать только те учащиеся, которые получают образование в других странах по направлению белорусских государственных органов в рамках осуществления государственных программ", - говорится в сообщении.

Напомним, что разговоры о введении данного закона начались в Беларуси еще несколько месяцев назад.