Войска РФ 16 мая нанесли по Киеву серию мощнейших с начала СВО ударов

Вооруженные силы Российской Федерации ночью и ранним утром 16 мая нанесли серию ударов из различных видов оружия по столице Украины - Киеву. Известно, что обстреливалась украинская столица ракетами "Кинжал", "Калибр". Также применялись беспилотные летательные аппараты.

"Самая массированная атака Киева с начала спецоперации: удары наносятся "Кинжалами" и "Калибрами", - говорится в телеграм-канале "Военкоры русской весны".

Хотя большое количество ракет и были сбиты системами противоракетной обороны, многие достигли своих целей. В Святоширском районе Киева пожар вспыхнул на площади в 200 квадратных метров, а жители города рассказывали о звуках дронов-камикадзе в воздухе.