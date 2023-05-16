Увядающие герани можно оживить питательной подкормкой

Такие подкормки можно вносить раз в одну-две недели. Делать это нужно, когда цветы начинают активно расти и набирать зеленую массу.

Подкармливать герани можно таблетками аспаркама, которые содержат калий и магний в равных пропорциях. Для приготовления подкормки нужно растворить две таблетки препарата в одном литре воды.

Магний спасает растения от хлороза (пожелтения) листвы. После его применения листья становятся яркими и зелеными.

Также этот элемент значительно продлевает цветение растений. Этой же особенностью характеризуется и калий: под его воздействием цветы выглядят яркими и пышными.

Еще одно подходящее для удобрения гераней средство - Синиплант, в составе которого присутствуют кремний, калий, магний, железо, марганец, цинк, бор, медь и кобальт.

Для полива на литр воды используется пол чайной ложки этого удобрения.

В период цветения нельзя давать пересыхать земле под цветком - она постоянно должна быть слегка влажной. Поливать растения можно как сверху, так снизу.

Еще одна хорошая подкормка для гераней, особенно если истощена или заражена почва, - это гумат калия. Если почва давно не менялась, то можно делать полив этим удобрением раз в неделю, а если недавно менялась - то раз в месяц.

Эти три подкормки можно смешивать или чередовать друг с другом. Но слишком перекармливать растения подкормками нельзя.

И еще одно важное условие для хорошего роста и цветения гераней - это яркое солнце, которое этот цветок очень любит.