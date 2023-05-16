Генерал армии США Хертлинг: Киев не начинает контрнаступление из-за страха поражения

Генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов в отставке Марк Хертлинг высказался о грядущем контранаступлении Вооруженных сил Украины и назвал причину того, что Киев тянет с началом операции.

По мнению американского военачальника, киевский власти не отдают приказал о начале наступления из-за высоких рисков поражения. Также он добавил, что даже опытным командирам придется крайне непросто в этой ситуации.

"Украинская армия никогда не делала ничего подобного в таких масштабах. По моему учебному и боевому опыту, даже опытным и хорошо подготовленным войскам крайне сложно сосредоточить боевую мощь на нескольких ключевых точках атаки", - заявил он.