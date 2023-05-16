Обильные завязи на яблонях поможет получить грамотная подкормка

В период цветения яблонь при помощи правильно подобранных удобрений можно повлиять на качество и количество будущего урожая.

Со временем земля под яблонями истощается, и деревья требуют подкормки. Причем подкармливать нужно и молодые, и старые яблони.

При подкормке главное как не переборщить, так и не допустить переизбытка питательных элементов. В противном случае дерево будет угнетено и не подарит качественного и обильного урожая.

Для подкормки яблонь одинаково хорошо подходят как органика, так и минеральные комплексные удобрения для плодово-ягодных культур.

В качестве мульчи вокруг ствола можно использовать компост или торф. Они являются отличным источником питания и дольше удерживают влагу у корней.

Чтобы увеличить количество завязей и продлить период цветения яблонь, можно использовать удобрения с большим содержанием фосфора: суперфосфат, Плантафиду и Акварин.

Если яблоня высаживалась осенью, то дополнительного питания весной ей не потребуется, так как заложенного в лунку питания ей хватит до следующей осени.