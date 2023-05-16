Особо ценный клад: что получил экскаваторщик, который в 1988 году в Минске обнаружил огромные залежи артефактов

Находка клада на пересечении улиц Володарского и Городской вал стало важным и знаменательным событием в жизни минского экскаваторщика Леонида Блатуна.

На территории Беларуси и раньше находили ценные клады. Один из них, Минский, стал одной из последних значительных находок в СССР, сообщает автор канала "Я кладоискатель" на платформе Дзен.

Как это было

Бригада рабочих в тот день прокладывала теплотрассу. Клад могли не найти, так как операция была уже фазе закапывания труб. Однако Леонид Иосифович решил сделать небольшой приямок, и почувствовал, что ковш за что-то зацепился.

Вместе с другими рабочими он стал раскапывать землю вокруг огромного деревянного ящика. Им оказался массивный сундук. Когда его вытащили и открыли, все ахнули: он был наполнен самыми настоящими сокровищами.

13 килограммов драгоценностей

В целом Минский клад насчитывает 547 предметов, их общий вес составил 13 килограммов. В перечне находок - ажурные серебряные вазы, серебряные подносы, подсвечники.

Там также были монеты - как Российской империи, так и немецкие, китайские, японские. А еще - награды и медали периода Первой мировой войны, дорогие ювелирные изделия 18-го и 19-го веков и шкатулка грузинской княжны Екатерины - дочери поэта-романтика Александра Чавчавадзе.

К слову, эту шкатулку изготовили ювелиры Западной Европы в XVIII веке. Самым старым предметом значилась пивная кружка, сделанная в Риге в 1693 году.

Кто хозяин клада?

Изучением артефактов занялся историк Леонтий Клок. Одним из ключевых вопросов было - кому принадлежал клад? Он высказал предположение, что хозяевами ценностей могли быть некие Пржелясковский и Боярский, земли которых находились поблизости от места, где нашли сокровища.

Правда, эту гипотезу до конца не доказали. С большой долей вроятности клад мог быть спрятан и на землях Тульчина Израиля либо на земле Расецкой Анны - об этом свидетельствует уточненная топографическая привязка места находки.

Каков гонорар за находку?

Единственное, в чём никто не сомневался, - во времени закладки клада. Это - конец 1918 года, когда страна переживала бурные события. Госкомиссия СССР оценила клад в 31 282 рубля.

Леонид Иосифович получил свою долю в размере 8000 рублей (25 процентов от стоимости найденного клада). По некоторым источникам, рабочий на эти деньги купил себе автомобиль Волга и 4-комнатную квартиру.

Но автор блога выразил сомнения: к концу 80-х годов такое авто стоило не меньше, чем 10000 рублей.

Получить содержимое Минского клада надеялся Эрмитаж, но его передали Государственному музею БССР (сейчас это Национальный исторический музей Республики Беларусь). Клад хранится здесь по сей день.