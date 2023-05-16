ФСБ задержала гражданку Украины за сбор информации об армии России

Силовики Федеральной службы безопасности России задержали украинскую шпионку, которая собирала сведения о Вооруженных силах. Известно, что подозреваемой 25 лет. Имя девушке не раскрывается.

По заявлению российской стороны, украинка собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о военной технике, укреплениях и позициях войск Российской Федерации. При обыске у нее была обнаружена информация о российской группировке "Восток".

Отмечается, что иностранные спецслужбы использовали данную информацию против интересов России.