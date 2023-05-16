Умерла звезда сериала «Каменская» актриса Регина Разума

Что именно стало причиной ухода звезды из жизни, неизвестно, Как сообщает СтарХит, коллеги 71-летней артистки не стали вдаваться в подробности произошедшего, и просто выразили соболезнования ее родным и близким.

С глубокой скорбью сообщаем, что 14 мая, в воскресенье, скончалась артистка Нового Рижского театра Регина Разума, — написали они.

Творческая жизнь звезды связана со сценой Нового Рижского театра. Основатель и художественный руководитель Алвис Херманис еще в девяностые годы называл Регину Разуму одним из ключевых театра.

В кино ее карьера также развивалась динамично. На счету Разума - десятки ролей в кино и сериалах.

В частности, в нулевых актриса сыграла во втором сезоне популярного российского сериала «Каменская-2».