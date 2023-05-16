Оператору сайтов с детской порнографией предъявлены обвинения

Как было объявлено во вторник, прокуратура Дрездена выдвинула против него обвинения.

Мужчина был арестован в ноябре и с тех пор находится под стражей.

По словам следователей, проживающий в Дрездене немец дал признательные показания и ранее не был судим.

Согласно обвинительному заключению, он впервые присоединился к платформе Boystown в 2020 году и распространял там детскую порнографию.

Пользователи делились фотографиями и видео жестокого сексуального насилия над детьми, пока платформа не была закрыта весной 2021 года.

Платформа, насчитывающая около 400 000 участников и более миллиона сообщений на форумах, в то время была крупнейшей в мире в своем роде, и с тех пор несколько операторов были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.