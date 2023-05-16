В Колумбии пациент избежал болезни Альцгеймера благодаря естественному иммунитету

К примеру, только во Франции около 900 000 человек страдают от болезни Альцгеймера.

The Sun сообщает о случае, когда колумбиец оказался носителем защитного гена против этого нейродегенеративного заболевания.

Как сообщает британский сайт, у мужчины была наследственная мутация, которая часто вызывает начало слабоумия в возрасте сорока лет.

Сегодня многочисленные исследования подтвердили, что это заболевание характеризуется изменением тау-белка.

В рамках недавнего исследования американские исследователи обнаружили существование генетической вариации, способной защитить от возникновения болезни Альцгеймера.