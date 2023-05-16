Юлия Высоцкая наконец ответила своим хейтерам, травившим ее в Сети за неудачные блюда

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая известна не только по своим ролям в кино и театре, но еще и как телеведущая. С начала нулевых она ведет на канале НТВ кулинарное шоу «Едим дома», сообщает Космополитен.

Двадцать лет на этом никто не акцентировал внимание, но теперь видео с участием актрисы активно обсуждают в Сети. Блогеры заметили, что не все ее рецепты удачны, и стали высмеивать приготовленные блюда.

Видео с приготовлением сырников, которые расползлись по тарелке, пригоревшего мяса на гриле стали вирусными. Жена режиссера Андрея Кончаловского долго хранила молчание, но наконец отреагировала на насмешки в свой адрес.

Высоцкая выложила свое портретное фото, где она запечатлена без макияжа и задумчиво смотрела в сторону.

Едем дальше, — так подписала она свой снимок.

Тем самым артистка дала понять, что пережила неприятную ситуацию и издевки хейтеров. Поклонники Высоцкой поддержали телеведущую: