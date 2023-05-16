Юлия Высоцкая наконец ответила своим хейтерам, травившим ее в Сети за неудачные блюда

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая известна не только по своим ролям в кино и театре, но еще и как телеведущая. С начала нулевых она ведет на канале НТВ кулинарное шоу «Едим дома», сообщает Космополитен.
Двадцать лет на этом никто не акцентировал внимание, но теперь видео с участием актрисы активно обсуждают в Сети. Блогеры заметили, что не все ее рецепты удачны, и стали высмеивать приготовленные блюда.
Видео с приготовлением сырников, которые расползлись по тарелке, пригоревшего мяса на гриле стали вирусными. Жена режиссера Андрея Кончаловского долго хранила молчание, но наконец отреагировала на насмешки в свой адрес.
Высоцкая выложила свое портретное фото, где она запечатлена без макияжа и задумчиво смотрела в сторону.
Едем дальше, — так подписала она свой снимок.
Тем самым артистка дала понять, что пережила неприятную ситуацию и издевки хейтеров. Поклонники Высоцкой поддержали телеведущую:
Юлия, вы привнесли в формат кулинарных программ на ТВ новизну, раскованность!
С вами нету ощущения постановы и отрепетированных реплик!
Знаете, эти ролики в Сети повеселили народ, но они сделали вас еще популярнее. Вы классная, позитивная женщина.
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