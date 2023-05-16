Целебная трава пол-пала помогает при разных недугах

Это растение известно тем, что его можно применять почти всем людям. Оно эффективно помогает при разных недугах и действует на организм очень щадяще.

Чай из пол-палы рекомендуют пить при женских и мужских заболеваниях, циститах, нефритах, заболеваниях почек, наследственной нефропатии.

А отвары из этого растения показаны людям, живущим в крупных загрязненных городах и местностях с неблагоприятным радиационным фоном.

Пол-пала хорошо помогает при подагре, артритах, нарушении солевого обмена в организме. Также траву применяют при бронхитах, трахеитах, кашле и простуде, так как она мягко очищает от токсинов и мокроты дыхательные пути.

С помощью этой травы можно наладить работу печени, кишечника и желудка и избавиться от запоров.