В результате этих совпадений она привлекает множество туристов, которые тут же множат селфи, чем раздражают местных жителей.
Те, в знак протеста против массового туризма установили а в деревне деревянный барьер, закрывающий вид на Альпы.
«Мы отреагировали на жалобы жителей» населенного пункта, — пояснила муниципальная служащая, не пожелавшая назвать свое имя.
Она также уточнила, что работы проходили на прошлой неделе.
Барьер был возведен в надежде, что туристы больше не будут стекаться в одно из самых популярных мест, чтобы сделать селфи, что обычно сопровождается сильным шумом.
В Австрии популярная у туристов деревня решила радикально ограничить селфи
14:21 2023-05-16
Австрийская деревня Гальштат известна своим сходством с деревней из диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
В результате этих совпадений она привлекает множество туристов, которые тут же множат селфи, чем раздражают местных жителей.