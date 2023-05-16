В Австрии популярная у туристов деревня решила радикально ограничить селфи

В результате этих совпадений она привлекает множество туристов, которые тут же множат селфи, чем раздражают местных жителей.

Те, в знак протеста против массового туризма установили а в деревне деревянный барьер, закрывающий вид на Альпы.

«Мы отреагировали на жалобы жителей» населенного пункта, — пояснила муниципальная служащая, не пожелавшая назвать свое имя.

Она также уточнила, что работы проходили на прошлой неделе.

Барьер был возведен в надежде, что туристы больше не будут стекаться в одно из самых популярных мест, чтобы сделать селфи, что обычно сопровождается сильным шумом.