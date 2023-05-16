Скрученные листья помидоров и перцев - признак того, что растениям не хватает питательных веществ

Скрученные листья перцев и помидоров - признак нехватки питательных веществ.

Первое, с чего следует начать, - это обогатить цинком посредством внесения удобрений на основе золы и суперфосфата.

Пораженная листва может свидетельствовать об атаке насекомых-вредителей. В этой ситуации понадобится обработка химическими препаратами или народными средствами.

В случае недостатка фосфора листочки скручиваются внутрь. Суперфосфат поможет здесь.

На 1 стакан средства берется 5 литров кипятка. После состав разбавляется 5 литрами воды и растения поливаются.

Недостаток магния и меди также сказывается на листьях помидоров и перцев. В этом случае они скручиваются вверх.

На 2 столовые ложки сульфата магния понадобится 10 литров воды. Далее в стакане кипятка растворяется 1 чайная ложка медного купороса. Все это смешивается и используется для полива.

Пол-литра идет на каждый куст.