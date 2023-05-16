Дачник со стажем рассказал, как устроить теплую грядку для огурцов, чтобы получить ранний урожай

Начинаем готовить теплую грядку с осени, сделать ее можно как в теплице, так и в открытом грунте.

Для этого до середины осени нужно определиться с местом будущей грядки, прокопать углубление в полтора-два штыка лопаты, наполнить его органикой.

Это могут быть веточки, кусочки коры, картона, опилки, початки кукурузы, стебли подсолнечника.

Новый слой - 10-15 см мягких растительных останков - травы, соломы, ботвы (кроме ботвы тыквенных), сгнивших овощей или фруктов, палой листвы. Далее следует слой перегноя.

Потом нужно внести удобрения: одну ложку столовую нитроаммофоски, стакан золы на метр квадратный земли. Следующий пласт - плодородный грунт до 20 см толщиной.

Его нужно обильно пролить водой, в идеале раствором ЭМ-препарата. Потом все это помещаем под черную пленку.

Оставляем грядку под укрытием до весны. Потом, как снег сойдет, рыхлим и проливаем горячей водой, можно использовать раствор коровяка - 1:10.

Закончив процедуры, опять укрываем грядку пленкой. Органическая "заправка" в грядке начнет работать - то есть пойдет активный процесс разложения.

При этом выделяется тепло, грядка прогревается. В нее можно высадить рассаду или семена намного раньше привычных сроков.

В таких условиях даже случившиеся заморозки не погубят растения.

Если хотите еще быстрее прогреть почву, поднимите теплые грядки над уровнем земли на 40 см. Для этого сооружается короб, в который укладывается вся органическая заправка.

Сделать ящик можно из досок, шифера, жести - используем все, что есть под рукой.