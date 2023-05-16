Тимоти Шаламе: актер стал амбассадором Chanel

Это не ускользнуло от внимания ответственных специалистов компании Chanel.

Актер, сыгравший в «Дюне» был представлен недавно, как новый представитель бренда мужского аромата Bleu De Chanel.

«Chanel рада, что Тимоти Шаламе станет послом аромата Bleu De Chanel. Аромат для мужчины, который является самим собой», — говорится в сообщении в социальных сетях.

К заявлению и прилагался короткий клип и несколько темно-синих фотографий звезды.

Рекламный слоган гласит: «Он готов погрузиться в неизвестность, чтобы преследовать видение, которое приведет его к новым высотам. Bleu De Chanel — воплощение этого видения, цвет, который не знает границ».

Тимоти Шаламе был замечен на съемках рекламы Chanel в Нью-Йорке в прошлом месяце.

Актер был одет в черно-серый наряд с армейскими ботинками.

После того, как в понедельник (15 мая) было объявлено о сотрудничестве, никаких подробностей не сообщалось, поэтому пока неясно, какие задачи ждут звезду в качестве нового посла бренда.