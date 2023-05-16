По личным обстоятельствам: Данила Козловский заявил о своем уходе со сцены

38-летний актер Данила Козловский, попавший в скандал в связи со своими антивоенными постами, получил изрядную долю критики от поклонников и общественности, сообщает Рrozvezd.info.

Артист вступил в противостояние с главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталием Бородиным, который настаивал на проверке Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Данила даже намереевался подать на политика в суд, но потом уехал из России.

Сейчас Козловский находится за границей. По всей видимости, назад возвращаться он не собирается. По словам Данилы, проекты в кино и театре с его участием отменены, сам он при этом отправляется в бессрочный «отпуск». Отпуск рассчитан до конца 2023 года.

Спектакли в МДТ-Театре Европы в мае с моим участием отменены. Информация об этом уже есть на сайте.

Мною также принято решение уйти в отпуск по личным обстоятельствам - до конца 2023 года,- сообщил актер.