Бритни Спирс избила мужа и выгнала его из дома

Как сообщает Супер.ру, нестабильность характера Бритни Спирс вышла на новый уровень. Певица на днях с кулаками набросилась на своего мужа Сэма Асгари.

По словам очевидцев, звезда так кричала, что соседи были вынуждены вызвать полицию. Журналисты TMZ при этом утверждают: фитнес-тренер якобы был не против собрать вещи и убежать от буйной супруги куда подальше.

Масла в огонь также подлили внимательные подписчики Бритни, обратившие внимание, что поп-дива стала намного реже появляться в соцсетях.

Это не первый скандал с участием Бритни в этом году. Пару месяцев назад Спирс закатила истерику прямо в ресторане, где была с мужем.

Но, похоже, обоим все нипочем: всякий раз, когда в Сети мелькает новость о том, что они расстаются, они снимают видео с опровержениями.

Бритни вдобавок ко всему нередко говорит о своем эмоциональном состоянии. Вопреки слухам, звезда уже давно крепче зеленого чая ничего не пьет, и с тревогой справляется с помощью танцев.