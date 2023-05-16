Президент ЮАР заявил, что лидеры стран Африки встретятся с Путиным и Зеленским

16 мая на пресс-конференции с премьер-министром Сингапура президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин согласились принять делегацию лидеров африканских стран.

По словам Рамафосы, с главами Российской Федерации и Украины встретятся президенты Замбии, Сенегала, Египта, Конго, Уганды и непосредственно сам лидер ЮАР.

Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, — президент Путин и Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве», - заявил Рамафоса.

Известно, что президенты вышеперечисленных страны предложил Зеленскому и Путину свое видении урегулирования украинского конфликта.