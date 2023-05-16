Бывалый дачник рассказал о своем опыте выращивания малины и смородины: урожай больше в два раза

Рыхлить и перекапывать почву около кустов вовсе не обязательно. Вместо этого мульчируем ягодник с помощью соломы, свежей скошенной травы.

Почва под кустами будет дольше оставаться влажной.

Обрезать малину лучше осенью, весной можно лишь удалить поврежденные, слабые и больные ветки, а также лишние отростки.

На зиму можно веточки не собирать в пучок и не наклонять книзу. Весной ягодник обрабатываем от паразитов

Повышать урожайность можно у растений второго или третьего года жизни. Сделать это помогает процедура обрезки (прищипывания).

Ежегодно в конце июня надо прищипывать молодые побеги, которые достигли в длину минимум 30 см. У них нужно отщипнуть верхнюю почку роста.

К осени из почек, расположенных у основания листа, выйдет кисть, готовая к плодоношению.

Такая обрезка ведет не только к большому урожаю, но и продлевает период плодоношения, ягоды при этом растут крупнее.

Для этого достаточно обрезать верхушки всех веток, что вызовет новый этап цветения.

То же самое проделываем со смородиной, с одной разницей: ветки должны быть высотой минимум в 20 см. Нужно тоже отщипнуть верхнюю ростовую почку.

В следующем году весной все повторяем. Ветки, выросшие из этой почки тоже надо отпочковать, но уже дождавшись их отрастания до 10 см в длину.

При такой обрезке урожайность увеличивается вдвое. Кроме этой процедуры для повышения качества плодоношения нужно проводить подкормки.

Под кустами можно раскидать навоз или перегной. Малина даст много крупных ягод.

Смородину подкармливаем картофельной кожурой. Для этого собираем очистки с зимы, сушим, потом вносим в почву.

Прокапываем борозду возле куста, отступая расстояние в 40 см, именно туда укладываем очистки.

Если грунт влажный, его после внесения удобрения поливать не нужно, если же сухой, понадобится ведро воды. Ягода уродится крупная, аккуратная, красивой формы.

Очистки можно заменить покупным крахмалом.