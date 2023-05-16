Дачница со стажем объяснила, как с помощью соли вырастить сладкую, сочную свеклу

Первое правило не торопиться с посевами, чтобы свекла не выбросила цветочную стрелку.

Важно также озаботиться созданием качественной почвосмеси, от этого будет зависеть вкус корнеплода.

Во время посадки подсыпаем доломитовую муку или золу, любой способ известкования благотворно влияет на свеклу, а именно - на ее вкусовые характеристики.

После появления первых росточков, при выходе первых двух настоящих листиков даем свекле азотосодержащее удобрение.

Обязательно обеспечиваем полноценных воздухообмен с помощью регулярного рыхления. Будут здоровы корни, будут и плоды вкусными и крупными.

Рыхлим очень осторожно, не задевая корнеплоды, между рядами. Особенно важно делать это после полива и дождя, чтобы свекла выросла на зависть соседям.

Окучивать растение не нужно, смысла в этом нет, проверено опытным путем.

Обязательно соблюдаем график поливов, не делаем это от случая к случаю, а внимательно следим за состоянием почвы, чтобы она не пересыхала и не переувлажнялась.

Подкормок, кроме первой с азотом, делать не нужно. Первого внесения удобрения вполне достаточно на весь период вегетации.

Но есть одно хитрое средство, которым пользовались дачники-старожилы, чтобы улучшить вкус корнеплодов. Это соленая вода.

На 10 л воды разведите 20 г соли и полейте жидкостью хотя бы раза два за сезон ваши грядки со свеклой. Будет хороший урожай - сладкий и крупный.

Если сразу создать свекле хорошие условия для роста - питательная почва, поливы, рыхление - да еще учесть севооборот, то и вредители не заведутся, и болеть овощ не будет.

Поэтому и обработки от болезней и вредителей не нужны.

Для долгого хранения зимой пересыпаем свеклу песком и укладываем слоями.