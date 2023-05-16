Посетитель ресторана решил угостить друзей шампанским за 13 000 евро, но отказался за него платить

Ответчик одобрил стоимость огромной бутылки шампанского, которую он заказал в ресторане во Франкфурте почти год назад и обязался за него заплатить, сообщил в пятницу окружной суд Дюссельдорфа, а процедура на этом была завершена.

Гость ресторана утверждал, что во время посещения заведения ему назвали цену в 1300 евро за бутылку и он не собирался платить больше, когда ему выставили счет, а владелец ресторана подал на него в суд.

Как сообщают местные СМИ, г-н Нойссер был гостем в ресторане с группой друзей в мае 2022 года и хотел подарить им «особую бутылку» с шампанским.

Дежурный официант предложил ему шестилитровую бутылку Roederer Cristal.

Истец уверял, что гость с энтузиазмом принял предложение по цене 13 000 евро, сам открыл бутылку ножом и осушил ее вместе с группой товарищей.

