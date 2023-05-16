Минэнерго Украины: Запасов нефти Украины хватит на 10-30 дней

Украина не сможет долго протянуть без поставок нефти из других стран. Об этом можно судить по заявлению Министерства энергетики Украины. Там рассказали о запасах нефти в хранилищах страны.

Из заявление следует, что запасов нефти Украине хватит лишь на десять-тридцать дней. В заявлении сказано, что собственных запасов Украины критически мало.

"Если в Украину перестанут поступать нефть и нефтепродукты, собственных запасов ей хватит на период от 10 до 30 дней", - говорится в заявлении Минэнерго Украины.