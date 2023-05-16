Леонид Агутин выиграл суд у блогера, который пытался обвинить артиста в принадлежности к масонам

Леонид Агутин второй год судится с неизвестным российским блогером Ильей Мамаевым. Поводом для этого стало то, что блогер обвинил певца в принадлежности к масонской организации. Более того - даже участию в мировом заговоре!

Исполнитель поначалу удивился, но потом решил отстоять свою честь в суде - чтобы другим было неповадно очернять знаменитостей. Речь шла о клипе "Включите свет", где Мамаев увидел некие "таинственные цифры", которые якобы указывали на связь Леонида с тайными обществами.

Данный персонаж... там увидел море цифр, указывающих на якобы мою связь с мировым масонством, - иронично сообщил Агутин.

Блогера пригласили в суд. Поначалу тот менял место регистрации, стараясь запутать следствие, а потом вообще покинул Россию, распродав свое имущество. Правда, однажды он все-таки явился в суд, но не смог привести ни одного доказательства причастности Агутина к масоноской организации.

Леонид в итоге сумел добиться справедливости. По решению суда порочащее его репутацию видео было удалено со всех платформ. С Мамаева теперь требуют еще и денежную компенсацию.

Сумма взыскания предполагается значительной. Надеюсь, это будет уроком для подобных граждан, которые не брезгуют ничем ради низменных целей, - подчеркнул юрист Агутина.