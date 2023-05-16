Дачный эксперт посоветовал добавку, которая вносится при посадке перца для крупных и сладких плодов

Корневая система перцев очень нежная и ранимая, поэтому пикировать рассаду не нужно.

Даже если выращивать саженцы в отдельных горшках, при пересадке корешки все равно будут повреждаться.

Увлекаясь неумеренными добавками, можно еще сильнее навредить хрупким корням, могут быть ожоги при прямом соприкосновении с удобрением.

Избежать этого можно, если поверх внесенных подкормок насыпать тонкий слой земли. И только потом следует высаживать рассаду.

Лунки лучше подготовить за 5-10 дней до высадки перцев. В это время как раз и добавляется подкормка.

Выбор подкормки зависит от состава почвы, можно брать разные варианты. Например, сочетание костной муки и золы. Можно применить рыбную или мясокостную муку.

В них много фосфора, который очень нужен перцам при пересадке.

Калий тоже нужен, а он есть в древесной золе. Лучше всего подойдет зола, образованная после сжигания подсолнечника. В ней больше всего калия.

На два стакана костной муки берем 3 ст. л. золы. Каждая лунка заполняется тремя столовыми ложками этой смеси.

Перебарщивать с золой нельзя, она богата кальцием. Его переизбыток приведет к тому, что растения не смогут поглощать фосфор.

Не забываем присыпать любые внесенные удобрения землей, чтобы перцы напрямую с ними не соприкасались.