Могилевчанин уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 2,1 млн BYN

По данным следствия, обвиняемый могилевчанин, являясь одним из учредителей юридического лица, действуя совместно и по предварительному сговору с другим учредителем, создали путём выделения из принадлежащего им юридического лица 6 иных формально самостоятельных субъектов хозяйствования.

В ходе предварительного расследования незаконно использовавший преимущества специального режима налогообложения могилевчанин возместил причинённый государству ущерб в полном объеме.

С учётом представленных государственным обвинителем доказательств суд Чериковского района приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 1000 базовых величин (37 000 BYN) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством суд также применил отсрочку исполнения основного наказания на срок 3 года.