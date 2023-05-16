Бывалый садовод назвал добавки, которые позволят вырастить ранний богатый урожай огурцов

Способ хорош для посадки в открытом грунте и в теплице. Пригодится такой набор предметов: лопата, пленка, пластиковые бутылки на два литра, белый нетканый материал.

Также выбираем любой из компонентов: сухая трава, чуть перепревшие листья или наполовину созревший компост.

От коровяка лучше отказаться, он сильно нагревается при созревании и содержит много азота.

Теперь делаем борозды глубиной 25 см и такой же ширины. Укладываем в них сено (или другой компонент), присыпаем грунтом, утрамбовываем и проливаем горячей водой.

Все это покрываем пленкой. Органические добавки начнут разлагаться, через неделю в результате химических реакций почва нагреется до +15 градусов.

Сажаем огурцы, по два семечка в лунку, соблюдаем рекомендации по посадке в соответствии с сортовыми особенностями. Заделываем не слишком глубоко - на полтора-два сантиметра.

При посадке выкладывайте семечки ребром, чтобы они быстрее взошли. Поливаем по окончании процедуры теплой водой.

Чтобы сохранить появившиеся всходы от заморозков или слизней, применяем бутылки из пластика. Разрезаем их и укрываем посадки.

Поверх таких домиков выстилаем еще и нетканое полотно, сложенное вдвое.

Снять домики-бутылки можно после появления первых настоящих листьев. Укрытие в виде пленки или агроволокна нужно пока оставить, до ухода возвратных заморозков.

Огурцы, высаженные таким способом, очень рано порадуют вас хорошим урожаем.