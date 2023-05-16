Французские актеры осудили Каннский кинофестиваль за чествование на красной дорожки Джонни Депа и Майвенн

В колонке, опубликованной ежедневной газетой Liberation во вторник, утром в день открытия Каннского кинофестиваля, актеры выступили в поддержку актрисы Адель Энель, которая неделю назад осудила сексуальную агрессию в кинопроизводстве.

«Мы глубоко возмущены и отказываемся хранить молчание перед лицом политических позиций, демонстрируемых Каннским кинофестивалем», — заявила группа актеров.

Расстилая красную ковровую дорожку перед падшими мужчинами и женщинами, фестиваль посылает сигнал о том, что в нашей стране мы можем продолжать применять насилие с полной безнаказанностью, что насилие допустимо в местах творчества.

Подписанты считают, что «французское кино интегрировало дисфункциональную систему, которая сокрушает и уничтожает систему, основанную на принципах господства и молчания».

«Когда у нас хватает смелости заговорить или попросить о помощи, мы слишком часто слышим, как говорим себе: «Пожалуйста, заткнитесь, ради жизни фильма». Бывает даже, что продюсеры готовы купить наше молчание», — отметили звезды французского кино.

76-й выпуск крупнейшего в мире кинофестиваля отмечен возвращением Джонни Деппа в фильме «Жанна дю Барри» после того, как в последние годы он был исключен из голливудских съемок из-за обвинений в домашнем насилии над бывшей девушкой Эмбер Херд.

Режиссер фильма Майвенн, сама столкнулась с судебной жалобой после того, как недавно напала на босса Mediapart Эдви Пленела в ресторане.