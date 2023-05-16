Звезда «Интернов» актриса Светлана Камынина получила сертификат тренера личностного роста

44-летняя звезда "Интернов"- исполнительница роли главврача больницы Анастасии Кисегач - актриса Светлана Камынина решила кардинально сменить род деятельности и пойти в тренеры личностного роста, сообщает Рprozvezd.info.

Артистка уже получила сертификат о прохождении соответствующих курсов длительностью сто часов, и начала преподавать.

Камынина уверяет, что способна помочь людям построить карьеру, выявить сильные стороны, сформировать имидж успешного человека и научить работать на камеру. Себя Светлана называет специалистом по развитию карьеры, а час работы с ней обойдется в 7 тысяч российских рублей.

О самой актрисе, отмечает издание, известно не очень много. У нее 40 ролей в кино, и самой яркой является работа в "Интернах". Некоторое время она работала в Московском областном ТЮЗе, затем в театре "Практика".

В середине 2022-го года, сразу после получения сертификата, звезда заявила о себе, как о коуче.

Сейчас артистка занята в съемках фильма "Повар из Неаполя", премьера которого запланировыана на ноябрь 2023 года. Светлана Камынина также читает лекции молодым актерам, дает персональные уроки клиентам.