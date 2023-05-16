Огородник со стажем рассказал, чем подкармливать лук после посадки в грядку, чтобы дал хороший урожай

Весной после высаживания лука на постоянное место в грядку надо уделить му особое внимание. На первых порах в стадии активного роста он очень нуждается в заботе.

Правильное питание - это уже половина успеха в дальнейшем выращивании урожая. Если проигнорировать этот важный момент, то лук вырастит мелким, горьким или вообще безвкусным.

Для подкормки применяем либо органику, либо минеральные удобрения. Оба варианта хороши.

Органические подкормки - это древесная зола, навоз, перегной, компост, все это повышает плодородность почвы.

Среди минеральных выбираем аммиачную селитру, азотные удобрения, фосфорно-калийные составы. Такие подкормки хороши быстрым эффектом, в отличие от "долгоиграющей" органики.

Перед внесением удобрений всегда увлажняем почву, если, конечно, перед этим не прошел дождь.

Органические вещества медленно усваиваются, но способствуют спокойному и уверенному, стабильному росту лука и созреванию головок.

Минеральные удобрения приведут к быстрым темпам, но есть опасность при передозировке повредить корни и загубить урожай полностью.

Из органики берите те варианты, которые уже хорошо разложились, неразложившиеся элементы могут губительно действовать на корни и стебли.

После полива дайте удобрение луку при посадке, повторите подкормку через две недели. Он будет крепким, здоровым и уверенно тронется в рост, чтобы скорее дать достойный урожай.