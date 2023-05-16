Bild: Войска РФ начали охоту на ЗРК Patriot в Украине

Как сообщает немецкая авторитетная газета Bild, Вооруженные силы Российской Федерации начали настоящую охоту на американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"РФ продолжит удары по Украине для выявления и уничтожения ЗРК Patriot, сейчас это цель номер один", - пишет источник со ссылкой на заявление одного из командующих Бундесвером.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении в Киеве ЗРК Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал". В Пентагоне подтвердили факт попадания по комплексу, но не его уничтожение.