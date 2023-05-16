Шредера не пригласили на празднование юбилея своей партии

«Пока он находится здесь рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам в настоящее время нечего делить», — заявил во вторник в Берлине генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт.

Однако в видео об истории партии Шредер будет фигурировать на праздновании 23 мая.

В конце концов, он был «частью социал-демократической истории», сказал Кюнерт.

«Разрыв с Герхардом Шредером — это не исторический разрыв, это текущий разрыв, который, очевидно, связан с его позиционированием в контексте путинской войны против Украины», сказал политик.

Несмотря на свои тесные связи с Россией, Шредер теперь может навсегда остаться в СДПГ.

Ходатайства об обжаловании соответствующего решения Арбитражной комиссии СПД в Ганновере были отклонены в понедельник Федеральной арбитражной комиссией как неприемлемые по формальным причинам.