Знающий садовод перечислил основные болезни яблонь и рассказал, как их лечить

Предлагаем вам полезную информацию о главных болезнях яблони, чтобы не пропустили тревожные признаки и вовремя начали лечить.

Озимая поганка

Частая проблема садоводов. Проявляется коричневыми пятнами на листве и яблоках, из-за этого листья и плоды могут опадать. Профилактика - хорошее увлажнение и достаточный доступ воздуха, нормальное проветривание кроны. Если болезнь уже развилась, используем специальные препараты с медью и серой.

Черная пятнистость

Тоже встречается довольно часто. Листья покрываются черными и темно-коричневыми пятнами, из-за чего могут осыпаться. Возникает патология из-за переизбытка влаги и жары. Лечим фунгицидами, защитными средствами с медью и серой в составе.

Фруктовая гниль

Заметить ее несложно - яблоки начинают гнить. Часто это происходит с поврежденными плодами или после обильных дождей. Предупреждаем патологию обработками с помощью фунгицидов.

Корневая гниль

От заболевания страдают корни, яблоня плохо растет, теряет листья. Профилактика: внимательный отбор саженцев при покупке, хороший уход за деревьями. Лечим препаратами с биологически активными веществами в составе.

Апельсиновая ржавчина

Проявляется оранжевыми пятнами на листьях. Появляются они при высокой влажности в сочетании с жаркой погодой. Предупреждает появление болезни проветривание и достаточное увлажнение. Лечить ее можно специальными средствами на основе меди или серы.

Мучнистая роса

Проявляется она белым налетом на листиках и плодах. Возникают проблемы при сочетании низкой влажности и повышенных температур. Нормальный режим поливов и хорошая вентиляция смогут предупредить болезнь. Лечение заключается в использовании фунгицидов.

Серая гниль

На листьях и плодах появляются серые пятна, причина - высокая влажность и холод. Помогают не допустить заболевание хорошее проветривание и достаточное увлажнение дерева. Лечим дерево фунгицидами.

Огневка

В этом случае можно заметить оранжевые пятна на листве. Возникнуть подобное может при повышенной влажности и теплой погоде. Доступ воздуха и нормальный режим полива решают проблему. Вылечить яблоню можно препаратами с медью и серой.