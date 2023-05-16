Тарасова сообщила, почему Галкин требует, чтобы его исключили из списка иноагентов

15 мая Максим Галкин обратился в Замоскворецкий суд российской столицы, потребовав исключить его из списка иностранных агентов России.
Актриса Виктория Тарасова высказалась на этот счет в интервью изданию "МК".
Она убеждена, что подобное желание может обозначать стремление пародиста вернуться домой.
Звезда экрана считает, что в случае юмориста возвращаться на родину стыдно по той причине, что слишком много плохого он сказал о России.
Артистка не сомневается, что комика на родине ни за что не примут.
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