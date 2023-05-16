Что положить в лунку при посадке картофеля: дачники поделились своими секретами

23:26 2023-05-16

При посадке картофеля в лунку можно положить питательные вещества, которые обеспечат хорошее развитие растения и активное формирование клубня.

Можно добавить в лунку под картофель по горсти древесной золы и перегноя, а затем насыпать немного земли и положить клубень.

Для той же цели перегной можно смешивать и с компостом, причем в этом случае кладут по две горсти.

Опытные дачники утверждают, что сочетание компоста с перегноем помогло им увеличить урожай в несколько раз.

Огородники, у которых нет перегноя и компоста, могут воспользоваться луковой шелухой и хвоей. Они защитят картофель от вредителей.

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