Что положить в лунку при посадке картофеля: дачники поделились своими секретами

Можно добавить в лунку под картофель по горсти древесной золы и перегноя, а затем насыпать немного земли и положить клубень.

Для той же цели перегной можно смешивать и с компостом, причем в этом случае кладут по две горсти.

Опытные дачники утверждают, что сочетание компоста с перегноем помогло им увеличить урожай в несколько раз.

Огородники, у которых нет перегноя и компоста, могут воспользоваться луковой шелухой и хвоей. Они защитят картофель от вредителей.