Как избавиться от сорняков меду плитками на дорожке за сутки: полейте их составом из двух компонентов

Пропалывать дорожки неудобно, приходится брать в руки металлические инструменты. Но корни все равно остаются в земле, а сорняки вырастают снова.

Есть один простой раствор, который быстро ликвидирует траву между плитками. А нужны для него всего два дешевых компонента.

Для приготовления чудо-средства нужно смешать 500 мл яблочного уксуса и 5 ст.л. магниевой соли, а потом опрыскать этим раствором дорожки из пульверизатора.

Брызгать на дорожки нужно от души, не пытаясь экономить средство. Всего через сутки результат станет очевидным.