Как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике и смородине и крыжовнике с помощью обычной воды

Метод прост: воду нужно довести до кипения и вылить под кусты, но сделать это в начале весны до того, как растает снег.

И это не единственный необычный способ борьбы с мучнистой росой. Некоторые садоводы додумались использовать для этого кефир.

Они смешивают литр кефира с 9 литрами воды, а потом поливают полученным раствором кусты раз в три дня. Обработку повторяют три раза.

Классический вариант борьбы с мучнистой росой – опрыскивание кустов смесью 1 кг древесной золы и 10 л воды. Предварительно раствор должен настаиваться неделю.