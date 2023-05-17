Старая деревенская подкормка для томатов: работает даже у неопытных дачников

С давних времен именно это удобрение использовали в деревнях при выращивании помидоров на грядках.
Для его приготовление нужно всыпать 400 г древесной золы в 5 л воды, размешать и настоять 5 часов.
После настаивания в смесь добавляют 10 г борной кислоты и пару капель йода. Подкормка готова, остается только опрыскать томаты и подготовить побольше тары для сбора урожая.
А если раствора оказалось слишком много, его не стоит выливать: пригодится для опрыскивания огурцов, перца и клубники.
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