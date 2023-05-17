Как вырастить необычайно сладкую свеклу: три проверенные подкормки

Чтобы корнеплоды выросли сладкими, стоит полить ее соленой водой. Обычная соль помогает свекле накапливать сахар.
Только с этой подкормкой нельзя переусердствовать, чаще трех раз за сезон ее использовать не следует.
Древесная зола заметно улучшает вкусовые качества свеклы. Ее можно смешать с водой, а при желании – добавить немного соли и полить растения.
Если лакомиться сладкой свеклой хочется долго, следует подкормить ее борной кислотой: одной ложкой на ведро воды. Благодаря такому удобрению корнеплоды будут прекрасно храниться.
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