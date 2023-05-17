Дачники назвали хитрость, после которой морковная муха никогда не появится в огороде

Весь секрет заключается в том, чтобы соблюдать правила севооборота: не сажать морковь на грядки, где раньше росли чеснок, лук, редис или помидоры.

А вот посадить лук рядом с морковью – отличная идея, потому что морковная муха не выносит его и даже не пытается обосноваться поблизости.

Более того, это двойная хитрость: луковая муха точно так же не переносит морковь, поэтому оба растения будут защищены от вредителей.

Опытные дачники сажают лук и морковь рядами, чередуя их. В этом случае не нужно бороться с мухами, а заодно и с болезнями растений.